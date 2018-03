DÉCÈS: Stéphane Audran (1932-2018)

L'actrice française Stéphane Audran est décédée. Stéphane Audran trouve son premier rôle au cinéma dans Le Jeu de la nuit de Daniel Costelle en 1957. Elle apparaît dans Le Signe du lion d'Éric Rohmer avant de jouer dans Les Cousins, son premier film sous la direction de Claude Chabrol. Ensemble, ils tourneront Les Bonnes femmes, Les Godelureaux, L'Oeil du malin, Landru, Paris vu par..., Marie-Chantal contre le docteur Kha, La Ligne de démarcation, Le Scandale, Les Biches (qui lui vaut le prix d'interprétation à la Berlinale), La Femme infidèle, Le Boucher, La Rupture, Juste avant la nuit, Les Noces rouges, Folies bourgeoises, Les Liens du sang, Violette Nozière (pour lequel elle remporte le César du meilleur second rôle), Le Sang des autres, Poulet au vinaigre, Jours tranquilles à Clichy, Betty et enfin L'Ivresse du pouvoir.

Dans les années 70, elle est dirigée par Anatole Litvak (La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil), Luis Buñuel (Le Charme discret de la bourgeoisie), Michel Audiard (Comment réussir quand on est con et pleurnichard), Claude Sautet (Vincent, François, Paul... et les autres) ou Georges Lautner (Mort d'un pourri). En 1980, elle joue dans Au-delà de la gloire de Samuel Fuller, et on peut la voir ensuite dans Coup de torchon de Bertrand Tavernier, Paradis pour tous d'Alain Jessua, Mortelle randonnée de Claude Miller, Le Festin de Babette de Gabriel Axel, Les Saisons du plaisir de Jean-Pierre Mocky ou Les Prédateurs de la nuit de Jesús Franco.

Plus récemment, l'actrice s'illustre dans Au petit Marguery de Laurent Bénégui, Risque maximum de Ringo Lam, Ma femme s'appelle Maurice de Jean-Marie Poiré ou La Fille de Monaco de Anne Fontaine, sa dernière apparition à l'écran. Stéphane Audran avait 85 ans.