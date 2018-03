L'ÎLE AUX CHIENS: une série d'affiches pour le film d'animation de Wes Anderson

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville...

Voici le pitch de L'Île aux chiens, le nouveau long métrage de l'Américain Wes Anderson. Ce film d'animation a remporté le prix de la mise en scène à la dernière Berlinale. Au casting vocal, on retrouve entre autres Bryan Cranston, Bill Murray, Tilda Swinton, Scarlett Johansson ou encore Greta Gerwig. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

L'Île aux chiens sort en France le 11 avril. Découvrez dans notre galerie une série d'affiches consacrées aux différents personnages...

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !