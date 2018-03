MILLA: une affiche pour la merveille française bientôt en salles

Milla 17 ans, et Leo à peine plus, trouvent refuge dans une petite ville au bord de la Manche. L'amour à vivre, la vie à inventer. La vie à tenir, coûte que coûte et malgré tout...

Voici le pitch de Milla, le nouveau film de la Française Valérie Massadian après Nana. Primé à Locarno l'été dernier, ce très beau long métrage sort le 25 avril en France. Nous vous en disons le plus grand bien dans notre critique.

L'affiche officielle de Milla a été dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

