KURU: un film d'horreur pour Tetsuya Nakashima

Hideki et Kana viennent de se marier. Hideki est enthousiaste quant à sa vie future aux côtés de Kana. Un jour, une mystérieuse personne se rend dans l'entreprise où travaille Hideki. Un collègue d'Hideki lui transmet un message provenant de cet inconnu, évoquant une certaine Chisa. Hideki est stupéfait: Chisa est le prénom que son épouse et lui ont choisi pour leur futur enfant - et personne n'est au courant. Peu de temps après, le collègue qui a transmis ce message meurt mystérieusement...

Voici le pitch de Kuru, le nouveau long métrage du Japonais Tetsuya Nakashima (Memories of Matsuko, The World of Kanako). A l'affiche, on retrouve entre autres Satoshi Tsumabuki que Nakashima a dirigé dans The World of Kanako et qui apparaît également dans The Assassin de Hou Hsiao-Hsien, et Haru Kuroki, prix d'interprétation à la Berlinale pour La Maison au toit rouge et vue récemment dans le mélodrame The Long Excuse.

Adapté du roman signé Ichi Sawamura, Kuru devrait voir le jour en 2019. A suivre...

