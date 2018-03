BOX-OFFICE US: flop pour "Pacific Rim", "L'Île aux chiens" démarre fort

Accompagnée d'un mauvais buzz, Pacific Rim Uprising, la suite du film de Guillermo Del Toro, a hérité de la tête du box-office américain. Mais avec 28 millions de dollars dans près de 4000 salles et alors que le film a coûté 150 millions de dollars, c'est un flop. Le film d'animation Sherlock Gnomes ne remplit pas ses salles avec 10.6 millions de dollars dans une large combinaison (près de 3700 écrans).

Après le score en demi-teinte de Logan Lucky, Steven Soderbergh n'a pas plus de chance avec son thriller horrifique Unsane qui, malgré ses 2000 écrans, mord la poussière avec seulement 3.8 millions de dollars. La bonne affaire de la semaine est à chercher du côté des sorties limitées: L'Île aux chiens de Wes Anderson réalise la meilleure moyenne par copie de l'année avec 1.5 million de dollars dans seulement 27 salles.

Du côté des anciennes sorties, Black Panther a fini par céder sa place de leader pour sa sixième semaine d'exploitation. Mais le blockbuster fait désormais partie des 5 plus gros succès de l'histoire outre-Atlantique, et a battu le score d'Avengers pour devenir le plus gros succès pour une adaptation de comics. Le remake de Tomb Raider est un échec avec 417 millions de dollars en 2 semaines pour un budget avoisinant les 100 millions.

