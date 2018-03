FESTIVAL CINÉLATINO DE TOULOUSE 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival Cinélatino de Toulouse a été dévoilé.

C'est le superbe Zama de l'Argentine Lucrecia Martel qui a été sacré. Ce film raconte l'histoire de Don Diego de Zama, un magistrat au service de la Couronne espagnole en poste dans un coin très reculé du Paraguay. Au milieu des autochtones et loin de sa famille, il attend désespérément sa mutation... Retrouvez notre critique du film ainsi que sa bande annonce en cliquant ici.

Le prix du public est allé ex-aequo à Candelaria du Colombien Jhonny Hendrix Hinestroza et à Sergio & Serguei du Cubain Ernesto Darañas Serrano. Candelaria se déroule à la Havane, en 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent une crise économique sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse. Candelaria sort le 4 avril en France. Sergio & Serguei raconte comment le Cubain Sergio, radio amateur et professeur de marxisme, cherche à redonner sens à sa vie. Parallèlement, Serguéi, le dernier cosmonaute soviétique, a été délaissé et livré à lui-même, dans l’espace. Grâce à leur radio, tous deux entrent par hasard en communication et Sergio, bien que sous surveillance, va essayer d’aider Serguéi à regagner la terre.

Le prix de la critique a récompensé Azougue Nazaré du Brésilien Tiao Melo. Ce film se déroule dans l'univers des battles de samba, qu'un pasteur local voit d'un mauvais œil. Pendant ce temps, des événements étranges se succèdent dans la ville... Nous vous présentions les premières images de ce film déjà primé en début d'année à Rotterdam, retrouvez ces images en cliquant ici.

La compétition documentaire a couronné A morir a los desiertos de la Mexicaine Marta Ferrer Carné. Ce film s'attache à la tradition du chant cardenche qui est apparu au XIXe siècle dans les grandes propriétés productrices de coton de l'État de Durango au nord du Mexique. Aujourd'hui, les vieux cardencheros transmettent leur tradition à des jeunes dont la vie, certe différente, n'est guère plus enviable que la leur...

Retrouvez l'intégralité du palmarès en cliquant ici.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !