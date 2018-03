ROOM LAUNDERING: 1res images d'un drame fantastique japonais

La jeune Miko Yakumo a perdu ses parents. Elle se découvre le pouvoir de voir les fantômes, et décide de faire tout ce qu'elle peut pour résoudre leurs problèmes...

Voici le pitch de Room Laundering, réalisé par le Japonais Kenji Katagiri. Il s'agit de son premier long métrage. A l'affiche, on retrouve la jeune Elaiza Ikeda, remarquée notamment dans The Virgin Psychics de Sono Sion, et Joe Odagiri, qu'on a pu voir de nombreuses fois chez Kiyoshi Kurosawa, Hirokazu Kore-Eda, Seijun Suzuki ou encore Tetsuya Nakashima.

Room Laundering sortira le 7 juillet au Japon. Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !