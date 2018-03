FESTIVAL CPH:DOX 2018: le palmarès

Le Festival CPH:Dox, qui s'est déroulé cette semaine à Copenhague et que vous avez pu suivre en direct sur FilmDeCulte, s'achève ce weekend. Ce festival est dédié aux documentaires.

La compétition internationale Dox:Award a été remportée par le film suédois The Raft de Marcus Lindeen. Ce long métrage raconte comment, en 1973, un anthropologue a réuni 5 hommes et 6 femmes sur un bateau traversant l'Atlantique afin de mener une étude scientifique de la violence, du sexe et des comportements de groupe. L'expérience n'a pas tourné comme prévu. Des décennies plus tard, Marcus Lindeen réunit à nouveau les participants et retente l'expérience... Découvrez des premières images de The Raft dans notre galerie.

La compétition F:Act Award, sur les documentaires proches du journalisme d'investigation, a été remportée par le film afghan Laila at the Bridge de Elizabeth et Mirzaei. Ce long métrage raconte le combat de Laila, engagée contre le trafic d'héroïne qui sévit en Afghanistan.

La compétition New:Vision Award, dédiée aux films ayant un pied dans l'art contemporain, a couronné le film libanais Wild Relatives de Jumana Manna. Wild Relatives traque les rapports de hiérarchie et de pouvoir qui accompagnent une transaction de semences entre la ville de Longyearbyen, dans l’archipel arctique du Svalbard (Norvège) et la plaine libanaise de la Bekaa. Le film suit le voyage des semences, retrace le parcours de ces formes de vie à mesure qu’elles sont extraites du sol et transplantées ailleurs, passant du sol aride au permafrost et vice-versa.

La compétition Nordic:Dox Award, dédiée à la production nordique, a récompensé le film danois Lykkelænder de Lasse Lau. Ce film explore les mythes et la réalité du Groenland et sa relation historique avec le Danemark. A noter qu'une mention spéciale a été accordée au beau film norvégien The Night de Steffan Strandberg dont nous vous disons le plus grand bien ici.

La compétition Next:Wave Award, dédiée au nouveaux réalisateurs, a été remportée par l'Italien Beautiful Things de Giorgio Ferrero & Federico Biasin. Il s'agit d'un essai portant sur la consommation obsessionnelle.

Enfin, la compétition Politiken Audience Award, mettant en avant la liberté artistique, a couronné le film danois False Confessions de Katrine Philp. Ce long métrage raconte comment, aux États-Unis, il est à la fois légal et courant d'utiliser lors d'interrogatoires des techniques psychologiques spéciales pour faire avouer un suspect. Des professionnels entraînés peuvent faire croire à des innocents qu'ils ont commis des crimes comme des meurtres ou des agressions d'enfants. À New York, l'avocate Jane Fisher-Byrialsen travaille pour prévenir ces fausses confessions, afin que moins de gens finissent en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis.

