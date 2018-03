THE CANNIBAL CLUB: 1res images d'une comédie cannibale brésilienne

Une belle journée au Brésil. Gilda, une femme richissime, est au bord de sa piscine avec un cocktail, tandis que son mari Octavio remplit une assiette de viande grillée - plus précisément de viande humaine. L'employé chargé de nettoyer la villa ne se doute pas qu'il est bientôt destiné à être servi en tranches sur une assiette...

Voici le pitch de The Cannibal Club, réalisé par le Brésilien Guto Parente. Cette comédie noire a été dévoilée en début d'année au Festival de Rotterdam et vient de faire sa première française cette semaine au Festival Cinélatino de Toulouse.

Découvrez des premières images de The Cannibal Club dans notre galerie.

