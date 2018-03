BOX-OFFICE FRANCE: Dubosc debout, Mylène Farmer aussi

Tout le monde debout, la comédie de Franck Dubosc, a pris la tête du box-office français de la semaine. Propulsé par le succès du Printemps du cinéma, le film a attiré 897.452 spectateurs dans un peu plus de 500 salles. La comédie bat Tomb Raider qui, malgré ses trente copies en plus, est distancé avec 667.523 entrées. Un raccourci dans le temps ne brille pas particulièrement avec 198.760 entrées dans 363 salles.

Ghostland de Pascal Laugier avec Mylène Farmer fait de bons débuts avec 135.274 entrées dans 190 salles. C'est déjà plus que Martyrs dans toute sa carrière. Bon démarrage également pour Razzia de Nabil Ayouch avec 70.092 entrées dans 104 salles.

Du côté des anciennes sorties, La Ch'tite famille (4.6 millions d'entrées en 3 semaines) devrait rattraper sans mal Les Tuche 3 (5.7 millions en 7 semaines). Côté buzz Oscars, La Forme de l'eau passe le million en un mois, Call Me By Your Name ne recule que de 15% (238.124 entrées en 3 semaines) tandis que Lady Bird dépasse les 250.000 entrées sur la même période.

Source

