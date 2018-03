Nico est un comédien argentin tout juste installé à New York. Dans l’attente de trouver un rôle, il enchaîne les petits boulots pour s’en sortir. Sa vie affective et sociale s’en trouve bouleversée. Quand un ancien amant lui rend visite, tout vacille, l’obligeant à se confronter aux raisons de son exil...

Voici le pitch de Nobody's Watching, le nouveau long métrage de la réalisatrice argentine Julia Solomonoff. On a découvert Julia Solomonoff il y a quelques années avec le récit d'apprentissage Le Dernier été de la Boyita. Elle revient avec cette chronique new-yorkaise qui évite, par sa sensibilité, les pièges du déjà vu. Nobody's Watching, primé au dernier Festival de Tribeca, sortira en France le 25 avril et nous vous le recommandons.

Découvrez la bande annonce de ce film en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !