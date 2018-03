QUINZAINE DES RÉALISATEURS: une rétro anniversaire + des livres à gagner

La Quinzaine des Réalisateurs fête sa cinquantième édition ce printemps, et se déroulera du 9 au 19 mai.

En attendant cet anniversaire très spécial, la Cinémathèque Française propose une rétrospective de la sélection de la première Quinzaine des Réalisateurs, en 1969. Parmi les films au programme, citons Le Journal du voleur de Shinjuku et La Pendaison de Nagisa Oshima, Partner de Bernardo Bertolucci, Marketa Lazarová de František Vláčil, Le Lit de la vierge de Philippe Garrel, Une femme douce de Robert Bresson, Paulina s'en va d'André Téchiné, Calcutta de Louis Malle, Duo pour cannibales de Susan Sontag, Marie de Márta Mészáros ou encore The Trip de Roger Corman. Retrouvez tous les détails sur cette belle programmation, qui aura lieu du 28 mars au 3 mai, en cliquant ici.

A cette occasion également vient de paraître un livre intitulé Quinzaine des Réalisateurs, les jeunes années (1967-1975), conçu par Bruno Icher. Cet ouvrage revient sur l'épopée qui, au lendemain de mai 68, aura à cœur de faire découvrir des films et des auteurs restés au seuil des grands festivals internationaux et des principaux réseaux de distribution. Nous vous proposons de gagner des exemplaires de ce livre.

Pour participer, il suffit de répondre à cette question: parmi les longs métrages suivants, lequel n'a pas été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs ?

a) The Florida Project

b) Fatima

c) Le Conte de la princesse Kaguya

d) Bird People

