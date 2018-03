BOX-OFFICE FRANCE: "Pacific Rim" domine les premières séances Paris

Pacific Rim Uprising a hérité de la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 1241 entrées dans 18 salles, le film n'effectue pas vraiment un score de blockbuster. Il bat la comédie La Finale avec Thierry Lhermitte, qui attire 1108 spectateurs dans 17 salles. Le podium est solidement complété par Mektoub My Love d'Abdellatif Kechiche qui compte 957 spectateurs dans 17 salles.

Plus grosse sortie parisienne de la semaine avec 21 copies, La Prière est pourtant largement distancé avec 769 entrées. Du côté des plus petites sorties, l'Italien Après la guerre démarre à 225 entrées dans 6 salles tandis que le Brésilien Les Bonnes manières débute à 199 entrées dans 7 salles.

Source Rentrak France

