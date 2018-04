FESTIVAL DE CANNES 2018: le film d'ouverture dévoilé ?

EDIT: l'information a depuis été confirmée par le festival.

L'annonce n'est pas encore totalement officielle mais selon Variety, le film d'ouverture du prochain Festival de Cannes aurait été désigné.

Il s'agirait de Everybody Knows, le nouveau long métrage de l'Iranien Asghar Farhadi. Le réalisateur de Une séparation dirige Penélope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darin dans ce film tourné en espagnol. Ce serait la première fois depuis 14 ans que le film d'ouverture ne serait ni en anglais, ni en français (depuis, justement, l'Espagnol La Mauvaise éducation).

Le pitch: Laura se rend avec sa famille de Buenos Aires dans son village natal en Espagne. Ce qui devait être une simple réunion de famille se verra bouleverser par des événements imprévus qui vont changer le cours de leur existence.

Everybody Knows sortira le 9 mai en France. Selon son distributeur Memento Films, il figurerait également en compétition. Découvrez un premier visuel dans notre galerie.

Source

