Une essayiste française est en visite à Nara. Elle fait la rencontre d'un homme mystérieux vivant dans les montagnes. Il partent à la recherche, dans la forêt de Nara, d'une herbe qui revient tous les 997 ans.

Voici le pitch de Vision, le nouveau long métrage de la cinéaste japonaise Naomi Kawase. La réalisatrice de Shara, La Forêt de Mogari, Still the Water ou plus récemment Vers la lumière dirige l'actrice française Juliette Binoche, ainsi que le Japonais Masatoshi Nagase qu'on a pu voir dans Les Délices de Tokyo.

Vision sera visible courant 2018. Découvrez un premier teaser en cliquant ci-dessus.

