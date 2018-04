DÉCÈS: Juraj Herz (1934-2018)

Le réalisateur slovaque Juraj Herz est décédé. Après Znamení Raka en 1967, il réalise son film le plus connu: L'Incinérateur de cadavres. En 1972, il est retenu en compétition au Festival de Cannes avec Les Lampes à pétroles. Parmi ses autres films marquants, citons Morgiana, Day For My Love qui fut primé à la Berlinale, La Belle et la Bête, Le Neuvième cœur ou encore Le Vampire de Ferat. Il signe son dernier long métrage, Habermann en 2010, avant de participer en 2014 au film collectif Slovensko 2.0. Juraj Herz avait 83 ans.