BOX-OFFICE US: "Sans un bruit" fait des débuts en fanfare

Porté par un très fort buzz, le film d'horreur Sans un bruit (A Quiet Place) a fait des débuts en fanfare aux box-office américain ce weekend. Produit pour moins de 20 millions de dollars, ce long métrage avec Emily Blunt et John Krasinski a déjà rapporté 50 millions. Sans un bruit sortira en France le 20 juin. La comédie Blockers est distancée avec 21.4 millions de dollars dans un parc de salles comparable. Du côté des sorties limitées, A Beautiful Day de Lynne Ramsay se distingue avec 129.000 dollars dans seulement 3 salles.

Parmi les anciennes sorties, Ready Player One s'approche des 100 millions de dollars en 2 semaines mais on est encore loin des 175 millions du budget du film. Le blockbuster se distingue à l'international avec déjà 300 millions de dollars engrangés. Black Panther s'approche petit à petit des 700 millions de dollars sur le sol américain (665 millions en 2 mois). L'Île aux chiens, toujours en sortie limitée, se débrouille très bien en intégrant le top 10 et cumulant déjà 12 millions de dollars.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !