FESTIVAL DE BRIVE 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival de Brive, dédié aux moyens métrages, a été dévoilé.

Le Grand Prix est allé à Rémy du Français Guillaume Lillo. Ce film raconte l'histoire de Rémy, qui se retire dans la maison vide de ses parents, à la neige, pour vivre plus simplement. Mais la paix ne dure pas. Ses parents le harcèlent afin qu’il rembourse sa dette, la maison se délabre et l’hiver devient de plus en plus menaçant. Pour échapper à ce cauchemar, Rémy espère la visite de sa meilleure amie qui lui envoie des images de ses vacances de rêve... Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

Le prix du jury est allé à Dernier jours à Shibati du Français Hendrick Dusollier. Ce long métrage raconte, dans l’immense ville de Chongqing, comment le dernier des vieux quartiers est sur le point d’être démoli et ses habitants relogés. Nous vous avons déjà parlé de ce film magnifique, retrouvez notre critique en cliquant ici. Le film a également reçu le prix du public et le prix de la distribution.

Une mention spéciale a été attribuée à Hanne et la fête nationale de Guillaume Brac, qui fait partie du programme Contes de juillet.

