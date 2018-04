QUINZAINE DES RÉALISATEURS, LES JEUNES ANNÉES: gros plan sur le livre événement

Du 9 au 19 mai se déroulera la Quinzaine des Réalisateurs, dans le cadre du Festival de Cannes. C'est une édition particulière puisque la Quinzaine fête sa cinquantième édition. A cette occasion, le programme de la première Quinzaine des Réalisateurs est actuellement repris à la Cinémathèque, à Paris, et ce jusqu'au 3 mai. Un ouvrage actuellement disponible en librairies et intitulé Quinzaine des Réalisateurs : les jeunes années (1967-1975) a été écrit par Bruno Icher, journaliste qui a rejoint le comité de sélection de la Quinzaine en 2016.

Ce livre revient sur la genèse et les jeunes années de la Quinzaine des Réalisateurs. C'est une période-clef pour le festival, c'est aussi une époque où le monde change et où le cinéma est en ébullition. Bruno Icher raconte dans un contexte troublé l'excitante et ambitieuse mission de la Quinzaine qui est de bousculer les règles, de proposer des cinématographies alternatives face à celles de l'officielle, et de donner toute leur place aux grands cinéastes de demain. Ainsi, la première Quinzaine célébrera Nagisa Oshima, Márta Mészáros, Susan Sontag, André Téchiné, František Vláčil mais aussi des cinéastes plus établis dont la manifestation met en valeur la modernité.

A travers de nombreuses anecdotes et témoignages, Bruno Icher saisit l'effervescence d'une époque, de cinémas qui émergent et d'autres qu'on découvre. C'est parfois un récit rocambolesque, comme lorsqu'Icher relate les conditions qui ont amené au « choix » des deux premiers films présentés à la Quinzaine. Des films des pays de l'est en rupture avec le cinéma partisan à un nouveau cinéma japonais encore méconnu, Quinzaine des Réalisateurs : les jeunes années (1967-1975) retrace aussi une certaine histoire du cinéma et de la recherche cinéphile. Une lecture que l'on vous conseille – et on espère qu'une même effervescence de curiosité gouvernera cette Quinzaine anniversaire !

