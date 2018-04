FESTIVAL DU FILM POLICIER DE BEAUNE 2018: le palmarès

Le palmarès du Festival du Film Policier de Beaune a été dévoilé.

C'est le film chinois The Looming Storm de Dong Yue qui a remporté le Grand Prix et succède au Caire confidentiel sacré l'an passé. Le pitch: 1997. À quelques mois de la rétrocession de Hongkong, la Chine vit de profonds bouleversements. Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine située dans le sud du pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir pour Yu une véritable obsession, peut-être même sa raison de vivre... Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Le prix du jury est allé au Coréen La Mémoire assassine de Won Shi-Yun. Le pitch: Byung-su est un ancien tueur en série souffrant de la maladie d’Alzheimer. Lorsque de nouveaux meurtres sont commis près de chez lui, il décide de mener l’enquête, persuadé de savoir qui se cache derrière ces atrocités. Le danger est d’autant plus grand qu’il en vient à soupçonner le nouveau petit ami de sa fille. À moins que tout ceci ne soit que le fruit de son imagination et que le seul tueur en liberté ne soit personne d’autre que lui-même...

La compétition Sang neuf a elle été remportée par l'Indien Ajji de Devashish Makhija. Le pitch: Ce soir-là, la petite Manda, âgée de neuf ans, ne rentre pas chez elle. Sa grand-mère de soixante ans, Ajji, la retrouve inconsciente dans une décharge publique. Elle a été violée. Sa famille tente de porter plainte, mais subit l’intimidation des policiers qui ne veulent rien faire. Les cauchemars et les blessures de Manda empêchant Ajji de tourner la page, cette dernière décide de traquer l’homme qui a violé sa petite-fille...

Le prix de la critique est allé au Suédois The Guilty de Gustav Möller. Le pitch: Une femme appelle les urgences de la police. Elle explique avoir été kidnappée, puis raccroche brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone...

Le site du festival

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !