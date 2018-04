BLUE WIND BLOWS: 1res images d'un conte poétique japonais

Ao vit avec sa mère et sa petite sœur sur une île japonaise. Son père, qui a disparu sans laisser de trace, lui manque. Pendant que leur mère fait comme elle peut face à cette perte, Ao et sa sœur parcourent l'île. Ao trouve un confident en Sayoko. Ensemble, ces deux rêveurs se sentent moins seuls. L'un confie à l'autre que son père a vu un monstre passer de notre monde à un autre...

Voici le pitch de Blue Wind Blows, réalisé par le Japonais Tetsuya Tomina. Il s'agit de son premier long métrage. Blue Wind Blows a été dévoilé en début d'année à la Berlinale, dans la section Génération.

Des premières images de ce conte poétique ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !