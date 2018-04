DÉCÈS: Jacques Higelin (1940-2018)

Le chanteur et acteur français Jacques Higelin est décédé. S'il est essentiellement connu pour ses chansons, Higelin a tourné dans une vingtaine de longs métrages. Il apparaît pour la première fois au cinéma dans Nathalie, agent secret d'Henri Decoin. La même année, il joue dans La Verte moisson de François Villiers. Dans les années 60, on peut le voir dans Bébert et l'omnibus d'Yves Robert, Concerto mécanique pour la folie ou la folle mécamorphose de Julien Duvivier, Par un beau matin d'été de Jacques Deray, Sept jours ailleurs de Marin Karmitz ou Erotissimo de Gérard Pirès.

Il figure dans L'An 01 de Jacques Doillon, est dirigé par Claude Lelouch dans Un autre homme, une autre chance et Chantal Akerman dans l'un des segments de Contre l'oubli. Plus récemment, on peut le voir dans À mort la mort ! de Romain Goupil ou Jappeloup de Christian Duguay. Il fait partie du casting vocal du film d'animation La Prophétie des grenouilles. Jacques Higelin avait 77 ans.