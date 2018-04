BOX-OFFICE FRANCE: Spielberg écrase Arnaud Ducret

Après une série de scores en demi-teinte au box-office français, Steven Spielberg fait coup double cette année. Pentagon Papers a avoisiné les 1.5 million d'entrées. Son blockbuster Ready Player One ne manque pas ses débuts avec 889.788 entrées dans 719 salles pour sa première semaine d'exploitation. La deuxième nouveauté de la semaine, la comédie Les dents, pipi et au lit avec Arnaud Ducret, est certes moins diffusée (306 salles) mais ne les remplit pas avec 214.219 entrées. Croc-Blanc ne prend pas pour le moment avec seulement 163.155 entrées dans près de 500 salles.

François Cluzet a moins la cote que d'habitude avec Le Collier rouge (143.627 entrées dans 315 salles contre 254.909 entrées pour le démarrage de Normandie nue et 351.303 entrées pour L’École buissonnière). Marie-Madeleine avec Rooney Mara ne se distingue pas vraiment avec 50.726 entrées dans près de 200 salles. Belle performance pour Madame Hyde avec Isabelle Huppert qui, dans deux fois moins de salles, fait autant d'entrées (48.421 entrées).

Du côté des anciennes sorties, la comédie Tout le monde debout tient bon (-8.5% en 3e semaine) et cumule 1.8 million d'entrées. Mektoub My Love : Canto Uno s'approche des 100.000 entrées en 2e semaine tandis que Ghostland en est à 228.890 entrées en 3 semaines.

