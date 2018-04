Milla 17 ans, et Leo à peine plus, trouvent refuge dans une petite ville au bord de la Manche. L'amour à vivre, la vie à inventer. La vie à tenir, coûte que coûte et malgré tout...

Voici le pitch de Milla, le nouveau long métrage de la réalisatrice française Valérie Massadian après Nana. Primé lors de la dernière édition du Festival de Locarno, ce très beau long métrage sort le 25 avril en France. Retrouvez ici notre critique enthousiaste.

La bande annonce de Milla a été dévoilée. Découvrez-la en cliquant ci-dessus !

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !