BINGO, THE KING OF THE MORNINGS: 1res images d'un clown pas comme les autres

Dans les années 1980, Arlindo Barreto est embauché pour un travail qui le met sur le devant de la scène. Sous son maquillage, sa perruque rouge et ses habits de clown, il devient le présentateur du show TV Bingo, qui réveille les enfants chaque matin. Mais, loin des caméras, Arlindo doit garder son identité secrète et côtoie le monde de la drogue, jusqu’à ce qu’il trouve grâce à son fils et la religion la force de se reconstruire...

Voici le pitch de Bingo, the King of the Mornings, réalisé par le Brésilien Daniel Rezende. Il s'agit du premier long métrage du cinéaste. Ce film était le candidat brésilien cette année pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il est diffusé dans le cadre du Festival du Cinéma Brésilien de Paris qui a lieu à l'Arlequin cette semaine jusqu'au 10 avril.

Découvrez des premières images de Bingo, the King of the Mornings dans notre galerie. Pour plus d'infos sur le festival, cliquez ici !

