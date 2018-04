DÉCÈS: Isao Takahata (1935-2018)

Le réalisateur japonais Isao Takahata est décédé. Takahata rejoint à la fin des années 50 la Tôei Animation. Quelques années plus tard, il signe son premier long métrage, Horus, prince du soleil, qui lui permet notamment de collaborer avec Hayao Miyazaki. Suivront le long métrage Panda Petit Panda ou la série télévisée Heidi dans les années 70, ainsi qu'une participation à la série Lupin III. Dans les années 80, il réalise Kié, la petite peste, Goshu le violoncelliste et surtout Le Tombeau des lucioles, mélodrame animé qui reste l'un de ses films les plus connus.

Takahata dirige le récit d'apprentissage Souvenirs goutte à goutte, la fantaisie fantastique Pompoko et la chronique familiale Mes voisins les Yamada. Il faudra attendre 14 ans entre ce dernier film et Le Conte de la Princesse Kaguya qui restera donc son ultime long métrage. Figure-clef de l'animation japonaise, il a créé le studio Ghibli avec Hayao Miyazaki en 1985. Isao Takahata avait 82 ans. Retrouvez notre portrait spécial en cliquant ici.