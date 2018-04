BOX-OFFICE FRANCE: Pierre Lapin écrase Gaston Lagaffe aux 1res séances Paris

Le film pour enfants Pierre Lapin a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Ce long métrage a attiré 1968 spectateurs dans 19 salles. Le thriller Red Sparrow avec Jennifer Lawrence suit solidement avec 1296 entrées dans 21 salles. Douche froide pour Gaston Lagaffe qui, malgré ses 19 salles, est largement distancé avec 877 entrées. En attendant un rebond sur le reste du territoire ?

Dans la brume avec Romain Duris démarre correctement avec 681 entrées dans 13 salles, tout comme La Mort de Staline avec 613 entrées dans 12 salles. Le dernier Gus Van Sant, Don't Worry He Won't Get Far on Foot, passe lui un peu inaperçu avec 398 entrées dans 12 salles. Mademoiselle Paradis fait salles vides avec 20 tickets dans 2 salles.

Source Rentrak France

