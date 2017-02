BOX-OFFICE FRANCE: dégringolade pour "Cinquante nuances", Scorsese brille aux 1eres séances Paris

Cinquante nuances plus sombres a pris la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Mais ce qui à première vue ressemble à un bon démarrage (2655 entrées dans 24 salles) est en fait une vraie dégringolade: le premier épisode de la série avait, il y a 2 ans, attiré... 4501 spectateurs dans 26 salles. En seconde position, Silence débute bien avec 2306 entrées dans 25 salles. Martin Scorsese est plus chaleureusement accueilli en France qu'aux Etats-Unis où son film a été un flop noir. Lego Batman, le film complète solidement le podium avec 1809 spectateurs dans 21 salles.

En cinquième position, American Honey d'Andrea Arnold est distancé avec 425 entrées dans 11 salles. A noter la belle moyenne par copie pour Brothers Of The Night: 74 entrées sur 1 copie.

Source Rentrak France

