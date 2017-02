PIERCING: Mia Wasikowska dans une adaptation de Murakami

L'actrice australienne Mia Wasikowska va jouer dans Piercing, adaptation du roman écrit par le Japonais Ruy Murakami (à ne pas confondre avec, dans un style différent, son compatriote Haruki Murakami).

Le pitch: un homme parti en voyage d'affaire a un plan en tête. Celui-ci va être mis à mal par une mystérieuse call girl qui arrive dans sa chambre d'hôtel. Un jeu de chat et de souris s'engage...

Christopher Abbott, vu dans Martha Marcy May Marlene et Laia Costa, révélée par Victoria, complètent le casting. Ce film sera réalisé par Nicolas Pesce, dont le film d'horreur The Eyes of My Mother a été très remarqué. A suivre...

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !