IT COMES AT NIGHT: une superbe affiche pour le thriller horrifique

Un père va tout faire pour défendre sa femme et son fils contre une présence malveillante qui rôde à leur porte.

Voici le pitch de It Comes at Night, le nouveau long métrage de l'Américain Trey Edward Shults. Révélé par le drame Krisha, le cinéaste réalise cette fois un thriller horrifique. Celui-ci met en scène Joel Edgerton (bientôt à l'affiche de Loving) et Riley Keough (American Honey, Mad Max Fury Road). It Comes at Night devrait sortir à la fin du mois d'août aux Etats-Unis. Une première très belle affiche vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

