Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

L'EGO BATMAN

Faire un spin-off à partir d'un personnage secondaire qui vole la vedette aux autres est toujours risqué car c'est précisément l'usage à petites doses dudit personnage qui en fait son efficacité. Toutefois, étant donné qu'il s'agit cette fois d'un personnage avec près de 80 ans d'histoire, l'exercice bénéficie d'un matériau de base important. Mais justement la question subsiste : en cette ère de reboots à tout-va, qu'y a-t-il encore à raconter sur un personnage qui a déjà connu pas moins de NEUF films (sans compter les serials d'antan)? En appliquant la même recette que son prédécesseur, l'excellent La Grande aventure LEGO, à savoir un cocktail de méta et de crossmédia, LEGO Batman peut se permettre d'exploiter tout le canon de la licence, du comic book original aux adaptations cinématographiques les plus récentes, et créer une fois de plus un objet pop art qui pourrait presque se targuer d'être le film-somme sur le personnage. Ou du moins sur son image à travers les âges.

Ce coup-ci, il n'est plus juste question de parodier les incarnations les plus récentes de Batman - celui, très sérieux, de Nolan et évidemment Snyder mais, peut-être encore plus spécifiquement ici, celui d'All Star Batman & Robin de Frank Miller et son "I'm the Goddamn Batman" maltraitant son fidèle sidekick - mais de traiter, et ce, moins légèrement, de la plus grande peur de Batman. Non, pas les chauve-souris, mais la perte d'un être cher. Ainsi, allant jusqu'à épouser parfois les codes de la romcom, le film met-il à nu les différentes relations que le célèbre justicier entretient avec sa riche galerie de personnages secondaires, qu'il s'agisse d'alliés, comme son majordome (et père spirituel) Alfred et son acolyte Robin, ou d'ennemis, comme le Joker, le yang au yin de Batman, le confrontant à son besoin de solitude et à son attitude de connard devenus caricaturaux à travers le temps. Ce faisant, le film opère un retour à certaines notions désuètes de la bande-dessinée, comme la "Bat-Family" des '50s (bon, ils ont pas été jusqu'à rameuter Ace le Bat-Chien), comme si pour guérir le protagoniste, il fallait guérir la licence. Méta jusqu'au bout. Si le film est exhaustif dans sa déconstruction du personnage et de ses diverses interprétations, il s'avère tout de même moins inventif et surprenant que son prédécesseur. Fort heureusement, LEGO Batman en retrouve toutefois l'énergie débordante et la beauté plastique ainsi que l'humour.