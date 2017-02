BERLINALE 2017: gros plan en images sur la compétition

La Berlinale se déroulera du 9 au 19 février, et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte. 18 longs métrages figurent dans la compétition. Quel film succèdera au documentaire Fuocoammare de l'Italien Gianfranco Rosi et remportera l'Ours d'or ?

Découvrez dans notre galerie notre gros plan en images sur les différents films retenus en compétition. Pour plus de détails, retrouvez notre dossier spécial.

Nous avons interviewé Dieter Kosslick, directeur de la Berlinale, qui nous présente cette édition ici...

Source: Berlinale

