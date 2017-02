Brothers of the Night

Brothers of the Night

Autriche, 2016

De

Durée : 1h28

Sortie : 08/02/2017

De frêles garçons le jour, des rois la nuit. Ils sont jeunes, roms et bulgares. Ils sont venus à Vienne en quête de liberté et d’argent facile. Ils vendent leurs corps comme si c’était tout ce qu’ils avaient. Seul les console, et parfois les réchauffe, le sentiment si rassurant d’appartenir à un groupe. Mais les nuits sont longues et imprévisibles.

LES ROIS DE LA NUIT

C'est l'un des plus étranges projets de cinéma à avoir parcouru les festivals l'année dernière. Découvert à la Berlinale, Brothers of the Night fait le portrait de quelques jeunes adultes, des Roms et Bulgares qui sont venus à Vienne pour trouver la liberté, gagner de l'argent, et vendre leur corps. Les garçons se confient à la caméra, le contexte est parfois scabreux, les anecdotes scatologiques... Et pourtant, ce n'est pas vraiment cela que Patric Chiha raconte – pas en premier lieu.

Les garçons sont en cuir, gominés, comme costumés, et roulent des mécaniques. La lumière, le travail sur les couleurs entretiennent le trouble entre documentaire et fiction. C'est par ce choix de la distance, en regardant le réel comme une mise en scène, que Chiha donne encore plus de force, une dignité, une stature à ses protagonistes observés avec empathie. « La fiction transcende toujours le réel » : on repense aux propos d'Eric Rohmer, comme à la démarche de Joshua Oppenheimer qui, dans The Act of Killing, touchait par la fiction le cœur du sujet de son documentaire. Ceux qui ailleurs seraient disséqués comme des sujets d'étude politico-sociologique deviennent, sous l’œil de Chiha, en un curieux twist, des rois de la nuit.