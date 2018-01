BERLINALE 2018: de nouveaux films en compétition et hors compétition dévoilés !

Après une première salve le mois dernier, de nouveaux films en compétition et hors compétition à la prochaine Berlinale ont été dévoilés. La compétition n'est pas encore complète et des titres seront très prochainement ajoutés.

8 longs métrages rejoignent la compétition.

L'Allemande Emily Atef (L’Étranger en moi) présentera 3 jours à Quiberon, qui met notamment en scène l'actrice autrichienne Birgit Minichmayr. Ce long métrage raconte, lors de l'hiver 81, l'histoire de la star internationale Romy Schneider qui passe quelques jours dans un sanatorium à Quiberon. Le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs la rejoignent pour mener une interview.

Damsel est le nouveau film des Américains David et Nathan Zellner (le très bon inédit Kumiko the Treasure Hunter). Ce mix de western et de comédie raconte le périple d'un homme d'affaires qui voyage vers l'ouest pour rejoindre sa fiancée dans les montagnes. Dans les rôles principaux: Robert Pattinson et Mia Wasikowska.

Las Herederas est le premier long métrage du Paraguayen Marcelo Martinessi. Ce film raconte l'histoire d'une héritière qui découvre à 60 ans qu'elle n'a plus suffisamment d'argent pour vivre.

Khook est le nouveau film de l'Iranien Mani Haghighi (l'ovni A Dragon Arrives !, Valley of Stars pour sa sortie française). Il s'agit d'une comédie mettant en scène l'actrice de Une séparation, Leila Hatami.

La Prière est le nouveau film du Français Cédric Kahn. Ce drame raconte l'histoire d'un jeune homme qui, pour sortir de la dépendance, rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi. La Prière sortira le 21 mars en France.

The Real Estate est un film suédois co-réalisé par Mans Mansson et Axel Petersen (Avalon). Ce film raconte l'histoire d'une femme âgée qui hérite de l'appartement de son père. Ce qu'elle croit être une aubaine ressemble en fait à une malédiction.

Touch Me Not est le premier film de la Roumaine Adina Pintilie. Ce drame raconte l'histoire d'une voyeuse en quête d'intimité.

Enfin, l'Allemand Christian Petzold (Yella, Barbara, Phoenix) présentera son nouveau film, Transit, qui met en scène les révélations allemandes Paula Beer (Frantz) et Franz Rogowski (Love Steak, Happy End). Transit raconte les mésaventures d'un homme qui, en fuite, a pris l'identité d'un mort.

Hors compétition, deux films ont été ajoutés à la sélection. Black 47 de l'Irlandais Lance Daly, raconte l'histoire d'un soldat qui retrouve sa famille durant la Grande Famine d'Irlande au 19e siècle. Eldorado du Suisse Markus Imhoof se penche sur le sort actuel des migrants sur la Méditerranée, en Italie et en Suisse.

Dans la section Berlinale Special, on pourra découvrir Monster Hunt 2 de Raman Hui, suite du blockbuster fantastique réalisé en 2015. Gurrumul de l'Australien Paul Williams (dont c'est le premier long métrage) est consacré au musicien aborigène Geoffrey Gurrumul Yunupingu, disparu l'été dernier. Enfin, Viaje a los Pueblos Fumigados est également un documentaire, signé de l'Argentin Fernando Solanas, sur les contaminations agrotoxiques.

La Berlinale aura lieu du 15 au 25 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Jill Holleville

