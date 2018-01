FESTIVAL BLACK MOVIE 2018: des invitations à gagner !

La très belle sélection du Festival Black Movie a été dévoilée il y a quelques jours. Retrouvez notre gros plan sur la sélection en cliquant ici. Le festival, qui se déroule à Genève du 19 au 28 janvier, explore le cinéma indépendant dans toute sa diversité, avec une grande curiosité et un esprit de recherche.

Nous vous proposons d'en profiter en gagnant des invitations valables pour deux personnes, et ce pour le film de votre choix ! Pour participer, c'est très simple: envoyez-nous votre nom et votre prénom en cliquant sur la signature en bas de l'article. Les gagnants seront tirés au sort.

Bonne chance !

