THE REAL ESTATE: 1res images du film suédois en compétition à la Berlinale

Nojet, 68 ans, hérite de l'appartement de son père. Ce qu'elle croit être une aubaine ressemble en fait à une malédiction...

Voici le pitch de Toppen av ingenting (The Real Estate), long métrage co-réalisé par les Suédois Måns Månsson et Axel Petersén. Nous avions remarqué Petersen avec son très bon premier film, Avalon, le jeune cinéaste faisant partie de notre dossier sur les découverte suédoises à surveiller. Måns Månsson était entre autres directeur de la photographie de Avalon.

The Real Estate figure en compétition de la prochaine Berlinale, comme cela a été annoncé ce lundi. Des premières images ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Jill Holleville

