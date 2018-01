LES BONNES MANIÈRES: deux belles affiches pour le conte horrifique brésilien

Clara, une jeune infirmière, est engagée par Ana, jolie femme enceinte de la classe supérieure de São Paulo, pour l’assister en attendant la naissance de son enfant, puis devenir sa nurse. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme...

Voici le pitch des Bonnes manières, un conte horrifique brésilien réalisé par Juliana Rojas et Marco Dutra (lire notre entretien). Prix du jury à Locarno, Prix du public à l’Étrange Festival, Les Bonnes manières sortira en France le 21 mars et nous vous le recommandons chaudement. Fera t-il avant cela un saut par le Festival du Film Fantastique de Gérardmer ? Le film figure en tout cas dans nos pronostics.

Deux très belles affiches officielles ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

