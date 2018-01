TROIS JOURS A QUIBERON: 1res images du film d'Emily Atef en compétition à la Berlinale

Hiver 1981, la star internationale Romy Schneider passe quelques jours dans un sanatorium à Quiberon. Le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs la rejoignent pour mener une interview.

Voici le pitch de 3 jours à Quiberon, le nouveau long métrage de la réalisatrice allemande Emily Atef. On a découvert Atef en 2008 avec le prometteur L’Étranger en moi. 3 jours à Quiberon se déroule quelques mois avant la disparition de l'actrice au printemps 82. Romy Schneider sera jouée par Marie Bäumer, vue dans l'oscarisé Les Faussaires ou plus récemment dans En équilibre. A ses côtés, on retrouve notamment l'Autrichienne Birgit Minichmayr (Everyone Else). Le film vient d'être sélectionné en compétition à la Berlinale, retrouvez ces nouveaux ajouts à la sélection en cliquant ici.

3 jours à Quiberon sortira en France le 13 juin. Découvrez des premières images dans notre galerie.

Photos: Peter Hartwig

Jill Holleville

