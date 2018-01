BOX-OFFICE US: Spielberg bondit, "Jumanji" caracole

The Commuter (pardon, The Passenger pour sa traduction "française"), énième thriller avec Liam Neeson, a pris le meilleur démarrage de la semaine au box-office américain. Le thriller ne se classe néanmoins que 3e avec 13.4 millions de dollars, tandis que son budget est estimé à 30 millions de dollars. Le film familial Paddington 2 fait des débuts timides avec 10.6 millions de dollars: pour comparaison, l'épisode précédent avait tutoyé les 20 millions. Cette sortie américaine reste un bonus pour cette production britannique qui, outre-Manche, est un énorme carton. Proud Mary, un thriller mettant en scène Taraji P. Henson, récolte 10 millions de dollars alors que son budget n'est estimé qu'à 14 millions.

Du côté des anciennes sorties, ne blâmez pas les studios pour leur manque d'inventivité: l'énormissime carton du moment est... le remake de Jumanji, qui s'approche des 300 millions de dollars (!) en un mois d'exploitation. Pentagon Papers de Steven Spielberg avec Meryl Streep et Tom Hanks bondit en seconde position grâce à son gain de 2800 salles. Le film politique en est à 23 millions de dollars en un mois dont 3 premières semaines de sortie limitée. Comme en France, Star Wars: les derniers Jedi est en net recul au box-office américain: 591 millions de dollars en 5 semaines contre 936 millions pour Le Réveil de la Force.

