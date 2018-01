Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird ait perdu son emploi. A Sacramento, Californie, 2002, sous les rapides mutations du paysage économique américain, LADY BIRD offre un regard touchant sur les relations qui nous lient, les convictions qui nous définissent et la beauté sans pareille d’un lieu qu’on appelle maison...

Voici le pitch de Lady Bird, première réalisation de l'Américaine Greta Gerwig. Découverte d'abord en tant que comédienne, Gerwig dirige ici Saoirse Ronan qui fait figure de favorite pour l'Oscar de la meilleure actrice. Lady Bird sortira en France le 28 février.

