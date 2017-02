Marina est une jeune serveuse dont la passion est la chanson. La mort soudaine de son compagnon, plus âgé qu'elle, la laisse plus vulnérable que jamais...

Voici le pitch de Una Mujer Fantástica, le nouveau long métrage du réalisateur chilien Sebastian Lelio (lire notre entretien). Lelio a été révélé par Gloria, primé à la Berlinale. Il fait son retour au festival allemand cette année avec Una Mujer Fantástica qui sera dévoilé en compétition. Une première bande annonce vient d'être mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février

