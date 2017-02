BOX-OFFICE US: "The Rings" mou, flop pour Robert de Niro

Comme l'indiquaient les premières estimations, le reboot/prequel/resucée de Ring, The Rings, n'a pas décollé ce weekend au box-office américain. Le film d'horreur ne récolte que 13 millions de dollars dans près de 3000 salles. Le film initial avec Naomi Watts, remake du film japonais de Hideo Nakata, avait effectué un démarrage voisin (15 millions de dollars) mais sur largement moins de copies (moins de 2000) et avait ensuite été porté par le bouche-à-oreille jusqu'à amasser 126 millions de dollars. Le buzz de The Rings étant épouvantable, on peut imaginer que la destinée de ce nouveau film sera différente. Flop sévère pour la romance SF ado Un monde entre nous qui ne récolte que 3.8 millions de dollars sur près de 3000 écrans. Ça ne va pas fort non plus pour The Comedian de Taylor Hackford avec Robert de Niro: 1.1 million seulement sur plus de 800 écrans.

Parmi les anciennes sorties, Split, le thriller horrifique de M.Night Shyamalan, continue de caracoler en tête en avoisinant les 100 millions de dollars en trois semaines. Le film n'a coûté que 9 millions de dollars. Les candidats Oscars surfent sur le buzz: Les Figures de l'ombre cumule 119.4 millions en 7 semaines, La La Land 118.3 millions en 9 semaines, Lion 24.7 millions en 11 semaines, Fences 52.7 millions en 8 semaines, Moonlight 19.6 millions en 16 semaines. Ce sont, tous à leur niveau, des succès.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !