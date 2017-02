TIGER GIRL: 1eres images du nouveau film de la révélation Jakob Lass, sélectionné à la Berlinale

Tiger obtient tout ce qu'elle veut. Vanilla ne sait pas ce qu'elle veut. Si ce n'est une chose importante à ses yeux: un uniforme. Tiger lui apprend à mordre, et Vanilla goûte le sang. Tiger a besoin d'apprendre une nouvelle règle: elles sèment le vent et récoltent la tempête...

Voici le pitch de Tiger Girl, le nouveau film de la révélation allemande Jakob Lass, découvert avec le formidable ovni Love Steaks. Ce long métrage figure dans notre avant-dernier dossier consacré aux 20 films inédits qui méritent de sortir en salles. Tiger Girl sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans la section Panorama. Des premières images ont été mises en lignes, découvrez-les dans notre galerie !

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés à la Berlinale, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !