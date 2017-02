THE TOKYO NIGHT SKY...: premières images du film japonais sélectionné à la Berlinale

A Tokyo, Mika travaille comme infirmière le jour et hôtesse de bar la nuit. Elle rencontre Shinji, un ouvrier. Mika et Shinji s'attachent l'un à l'autre...

Chouchou de la presse japonaise, Yuya Ishii a notamment été remarqué avec son film Sawako Decides. The Tokyo Night Sky Is Always the Densest Shade of Blue semble appartenir à un autre registre: il s'agit cette fois d'une adaptation d'un recueil de poésie écrit par Tahi Saihate. The Tokyo Night Sky Is Always the Densest Shade of Blue sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans la section Forum. Des premières images ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés à la Berlinale, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !