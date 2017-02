OSCARS 2017: le palmarès du Directors Guild Award

Le palmarès de la guild des réalisateurs a été dévoilé. Il s'agit d'un grand indicateur en vue des Oscars : ces 10 dernières années, 9 gagnants du DGA ont ensuite remporté la statuette dorée.

Cette année était marquée par le renouvellement, avec cinq réalisateurs nommés pour la première fois. C'est le grand favori, Damien Chazelle, qui a été primé pour La La Land. Il a été préféré aux quatre autres nommés, Garth Davis pour Lion, Barry Jenkins pour Moonlight, Kenneth Lonergan pour Manchester by the Sea et Denis Villeneuve pour Premier contact. Tous sont nommés aux Oscars sauf Garth Davis, "remplacé" par Mel Gibson pour le film de guerre Tu ne tueras point. Damien Chazelle est devenu le plus jeune lauréat du DGA.

La La Land est actuellement à l'affiche en France. Retrouvez notre critique du film en cliquant ici.

