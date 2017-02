OSCARS 2017: le palmarès de la guild des directeurs de la photographie

Le palmarès des American Society of Cinematographers Awards, récompensant outre-Atlantique les meilleurs directeurs de la photographie de l'année, a été dévoilé.

C'est l'Australien Greig Fraser qui a été plébiscité pour son travail sur Lion, le mélodrame de Garth Davis. Il a été préféré à ses concurrents, James Laxton (Moonlight), Rodrigo Prieto (Silence), Linus Sandgren (La La Land) et Bradford Young (Premier contact). Tous les 5 sont nommés aux Oscars qui auront lieu à la fin du mois. L'an passé, Emmanuel Lubezki, primé par l'ASC pour The Revenant, avait ensuite reçu l'Oscar. Lion sortira en France le 22 février. Retrouvez sa bande annonce en cliquant ici.

Par ailleurs, un prix à la carrière a été décerné à Edward Lachman.

