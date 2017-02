BOX-OFFICE US: "Rings" défait par Shyamalan ?

Principale grosse sortie de la semaine au box-office américain, Le Cercle - Rings, reboot/prequel/resucée du (déjà) remake américain de Ring, ne se distinguerait pas lors de son premier weekend. Selon les premières estimations, le film d'horreur, précédé par une rumeur épouvantable, resterait sous les 13 millions de dollars sur près de 3000 écrans. Le film serait battu par Split, le thriller horrifique de M.Night Shyamalan, qui en est à sa troisième semaine d'exploitation. Produit pour moins de 10 millions de dollars, Split approche désormais des 100 millions. Autre carton: Les Figures de l'ombre devrait occuper la troisième place et frôler les 120 millions de dollars. Seconde nouveauté de la semaine, la romance SF et ado Un Monde entre nous mordrait la poussière avec un score estimé aux alentours des 5 millions de dollars sur 2800 écrans.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

