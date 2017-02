THE MISANDRISTS: premières images du nouveau film punk de Bruce LaBruce

Quelque part en Ger(wo)many ... L'armée féminine radicale des amantes se prépare à la révolution finale. Les femmes discutent, font campagne, menstruent et réfléchissent au déclin du patriarcat, à l'apprentissage de la reproduction et aux rapports sexuels. C'est alors qu'un jeune soldat apparaît, cherchant refuge dans ce couvent féministe. La très stricte surintendante doit sortir de sa réserve et Big Mother n'est pas amusée du tout par la situation. Une question demeure: est-il possible d'avoir l'égalité dans un système corrompu ? Ou les bites auront-elles le dernier mot ?

Voici le pitch fleuri du nouveau film de Bruce LaBruce, le réalisateur de Hustler White ou plus récemment Gerontophilia. The Misandrists sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans la section Panorama. Des premières images de ce film ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie.

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février, et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

Source

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés à la Berlinale, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !