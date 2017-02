THE TASTE OF BETEL NUT: premières images du film chinois sélectionné à la Berlinale

Li Qi et Ren Yu vivent ensemble sur l'île de Hainan. Li Qi travaille pour un spectacle de dauphins tandis que Ren Yu fait le bonheur des touristes, ravis de sa ressemblance physique avec l'acteur Leslie Cheung. Bai Ling, une jeune femme, rejoint le couple. Ensemble, ils testent les limites d'une société restrictive ainsi que celles de leur propre sexualité.

Voici le pitch de The Taste of Betel Nut, second long métrage du réalisateur chinois Hu Jia. The Taste of Betel Nut sera dévoilé dans quelques jours à la Berlinale, dans le cadre de la section Panorama. Des premières images de ce film ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie !

La Berlinale aura lieu du 9 au 19 février et sera à suivre en direct sur FilmDeCulte.

