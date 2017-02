QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2017: et le Carrosse d'or sera décerné à...

... Werner Herzog ! Créé en 2002, le Carrosse d'or est décerné par la SRF (la Société des réalisateurs de films) dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs. "Ce prix est destiné à récompenser un cinéaste choisi pour les qualités novatrices de ses films, pour son audace et son intransigeance dans la mise en scène et la production".

Le réalisateur allemand succède notamment à Naomi Kawase, Jafar Panahi, Jane Campion ou Aki Kaurismaki, lauréat l'an passé.

Auteur de Aguirre, la colère de Dieu, Cœur de verre, Fitzcarraldo ou encore Grizzly Man, Werner Herzog a réalisé deux films en 2016: la fiction Salt & Fire et le documentaire Into the Inferno.

La Quinzaine des réalisateurs aura lieu du 18 au 28 mai.

Source: Société des Réalisateurs de Films

Et pour ne rien louper de nos news, dossiers, critiques et entretiens consacrés à Cannes, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !